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Новый адвокат Михаила Ефремова попросил заменить наказание актера на условное

Семён Гудошников
Сегодня в 14:01

Новый адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить актеру условный срок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Владимира Васильева в защиту интересов Михаила Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет с применением статьи 64 УК РФ, а также, согласно статье 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным», — цитирует ТАСС заявление суда.

Ранее интересы актера защищал адвокат Эльман Пашаев, который запомнился противоречивыми заявлениями и эксцентричными поступками в ходе судебного процесса. На работу защитника Ефремова обратил внимание Минюст, который предложил лишить Пашаева адвокатского статуса.

После оглашения приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева и заявил, что адвокат его «подставил».

Михаил Ефремов устроил аварию 8 июня, находясь в нетрезвом виде. Его автомобиль пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c другой машиной. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

8 сентября Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии общего режима.

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