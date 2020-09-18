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Звезду документального сериала Netflix обвинили в производстве детской порнографии

Семён Гудошников
Сегодня в 13:14

Джеремайя «Джерри» Харрис, один из звезд документального сериала Netflix «Cheer», был обвинен в производстве детской порнографии. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на материалы суда.

По утверждению прокуратуры США, 21-летний Харрис склонил несовершеннолетнего мальчика к созданию «видео и фотографий откровенно сексуального характера». Представитель звезды отверг обвинения, но сам Харрис признался, что вымогал у несовершеннолетнего откровенные фотографии.

Во время первого знакомства в интернете жертве Харриса было 13 лет. Согласно обвинению, мужчина вымогал у него откровенные изображения с декабря 2018 по март 2020 года.

17 сентября 2020-го Харриса арестовали. Во время допроса он признался, что получал эротические материалы еще как минимум от 10–15 других лиц, которым на тот момент не исполнилось 18. Звезде грозит до 30 лет лишения свободы.

Джерри Харрис — член группы поддержки из колледжа Наварро в Техасе. Он получил известность благодаря документальному сериалу Netflix «Cheer», где рассказывается о подготовке команды к участию в Национальном чемпионате по чирлидингу.

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