IKEA начала передавать старую мебель на благотворительность

IKEA запустила сервис по передаче бывшей в употреблении мебели на благотворительность. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Отдать ненужную мебель можно во всех городах, где открыты магазины IKEA. Для этого нужно заполнить заявку на сайте: описать, что вы хотите передать, приложить фотографии и указать контактную информацию.

В течение 15 дней с вами свяжется благотворительный фонд, чтобы согласовать дату и время передачи мебели. Фонд организует вывоз мебели, но можно также оплатить доставку или привезти мебель самостоятельно.

Все предметы должны быть чистыми и в хорошем состоянии. Допускаются лишь небольшие царапины. Из‑за гигиенических аспектов фонды не смогут принять мягкую мебель, то есть диваны, матрасы и обитые тканью кресла и стулья. Крупногабаритную мебель нужно предварительно разобрать, чтобы она смогла поместиться в машину.

Сервис разработан вместе с ассоциацией «Все вместе», которая объединяет благотворительные фонды, созданные по инициативе граждан. Проект станет частью кампании «Вторая жизнь мебели», посвященной идеями и решениям, которые помогают продлить жизнь мебели согласно концепции Reduce-Reuse-Recycle.