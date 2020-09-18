Появился новый выпуск шоу «вДудь». Его героем стал создатель телеграм-канала Nexta — главного медиа белорусского протеста, а именно 22-летний Степан Путило (Светлов).

Юрий Дудь приехал в Польшу, где находится редакция Nexta, и расспросил о ситуации в Беларуси, Александре Лукашенко, Светлане Тихановской, политике, журналистике и многом другом.