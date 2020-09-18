Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевскую премию за использование пандемии

Владимир Путин, Александр Лукашенко и Дональд Трамп получили Шнобелевскую премию в области медицинского образования. Они разделили этот приз с лидерами Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана.

На сайте Шнобелевки поясняется, что они использовали пандемию COVID-19, научив мир тому, что «политики могут оказывать более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи». За это им и присудили награду.

Для Александра Лукашенко это уже вторая Шнобелевская премия. В 2013 году он был удостоен награды за запрет на публичные аплодисменты. Тогда вместе с ним приз разделила белорусская полиция, которая арестовала за аплодисменты однорукого человека.

Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) была учреждена редактором журнала «Анналы невероятных исследований» Маркам Абрахамсом в 1991 году. Ее вручают за бесполезные, курьезные или нетривиальные исследования. Победители получают награду из рук нобелевских лауреатов, а награждение проходит в начале октября — незадолго до вручения Нобелевской премии.