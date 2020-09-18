Хаски выпустил трек «Люцифер» и анонсировал новый альбом

«Леди и джентльмены! Хочу вам сообщить, что мой новый альбом выйдет в ночь с 24 на 25 сентября. Спасибо», — написал музыкант в инстаграме. Год назад рэпер говорил , что его новая работа будет называться «4ПМП», однако сейчас на разных сервисах фигурирует название «Хошхоног».

Ранее в этом месяце Хаски выпустил еще два сингла — «Аферист» и «Бесконечный магазин». Последний на сегодняшний день альбом музыканта — «Любимые песни (воображаемых) людей» — выходил в 2017 году.

Год назад Хаски представил фильм «Люцифер», который назвал «спекулятивным документальным кино». Тогда же он удалил свой готовый альбом «Евангелие от собаки» и заявил о намерении покончить с рэпом, выпустив песни («Человек в интернете», «Убить рэпера», «Животворящий флоу»), отличающиеся от всего, что делал раньше.