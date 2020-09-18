В России предложили создать единый реестр педофилов

После изнасилования и убийства двух девочек в Рыбинске детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать в России единый открытый реестр педофилов, а также систему контроля за ними. Об этом Кузнецова написала в своем инстаграме.

Ее инициативу поддержала зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. В разговоре с РБК она заявила, что подобный реестр необходим, но сам по себе вряд ли сможет решить проблему.

«Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу, и как будет организовано это тестирование?», — задается вопросом Пушкина.

Депутат выступила за отмену сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей (такой законопроект сейчас рассматривают в Госдуме). Всем педофилам, освободившимся из тюрьмы, он предложила ставить GPS-трекеры.

Почти год назад депутаты уже обсуждали введение реестра педофилов — после изнасилования и убийства девятилетней девочки в Саратове. По словам Пушкиной, эту инициативу передали в профильные министерства и ведомства, и ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.

Депутаты вновь вернулись к обсуждению этого вопроса после изнасилования и убийства двух сестер в Рыбинске 2006 и 2011 годов рождения. В преступлении подозревается сожитель их матери, которого ранее уже судили за убийство и изнасилование ребенка и который недавно вышел на свободу. Тела девочек обнаружили 15 сентября, подозреваемого до сих пор не могут найти. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил за информацию о его метонахождении 500 тыс. рублей.