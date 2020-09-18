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Татьяна Маслани сыграет женскую версию Халка. Сериал выпустит Disney+

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:48

Канадская актриса Татьяна Маслани, известная по научно-фантастическому сериалу «Темное дитя», сыграет женскую версию супергероя Халка, сообщает Variety.

Героиня Маслани станет центральным персонажем нового сериала «She-Hulk», который выйдет на стриминговом сервисе Disney+. В кинокомиксе актрисе предстоит исполнить роль двоюродной сестры Брюса Баннера. По информации Variety, в отличие от Халка, девушка будет способна сохранить эмоциональный контроль и интеллект даже в образе зеленокожего монстра.

Режиссером и исполнительным продюсером проекта выступит Кэт Койро, ранее работавшая над сериалами «Американская семейка», «Бесстыжие» и «Бруклин 9-9». Другим исполнительным продюсером сериала, а также его шоураннером и сценаристом станет Джессика Гао, автор «Рики и Морти» и «Силиконовой долины».

Также на Disney+ выйдет другой супергеройский сериал по вселенной Marvel — «ВандаВижен». Он появится на стриминговой платформе уже в этом году.

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