Татьяна Маслани сыграет женскую версию Халка. Сериал выпустит Disney+

Героиня Маслани станет центральным персонажем нового сериала «She-Hulk», который выйдет на стриминговом сервисе Disney+. В кинокомиксе актрисе предстоит исполнить роль двоюродной сестры Брюса Баннера. По информации Variety, в отличие от Халка, девушка будет способна сохранить эмоциональный контроль и интеллект даже в образе зеленокожего монстра.

Режиссером и исполнительным продюсером проекта выступит Кэт Койро, ранее работавшая над сериалами «Американская семейка», «Бесстыжие» и «Бруклин 9-9». Другим исполнительным продюсером сериала, а также его шоураннером и сценаристом станет Джессика Гао, автор «Рики и Морти» и «Силиконовой долины».

Также на Disney+ выйдет другой супергеройский сериал по вселенной Marvel — «ВандаВижен». Он появится на стриминговой платформе уже в этом году.