Белорусы просили Баскова не приезжать в Минск: вот что они ему писали

Граждане Беларуси пытались убедить российского певца Николая Баскова не приезжать в Минск и не участвовать в концерте в поддержку Александра Лукашенко. По мнению белорусов, выступление на провластном мероприятии означает поддержку «диктаторского режима».
О том, что музыкант планирует стать хедлайнером концерта на «Минск-арене», стало известно накануне мероприятия из телеграм-канала Nexta Live. После публикации в соцсетях Баскова появилось множество комментариев с просьбой об отмене выступления.
Певец не откликнулся на призывы белорусов и все же принял участие в концерте. В соцсетях этот поступок музыканта встретили волной осуждения и презрения.
В августе в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК республики признал победителем Александра Лукашенко. Главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская не согласилась c результатами голосования, назвав их сфальсифицированными. Ее мнение поддержали многие граждане страны. Сразу же после того как завершились выборы, тысячи протестующих вышли на улицы белорусских городов, протесты быстро переросли в жесткие столкновения с силовиками. Как это было, можно прочитать здесь.