Белорусы просили Баскова не приезжать в Минск: вот что они ему писали

Граждане Беларуси пытались убедить российского певца Николая Баскова не приезжать в Минск и не участвовать в концерте в поддержку Александра Лукашенко. По мнению белорусов, выступление на провластном мероприятии означает поддержку «диктаторского режима».

О том, что музыкант планирует стать хедлайнером концерта на «Минск-арене», стало известно накануне мероприятия из телеграм-канала Nexta Live. После публикации в соцсетях Баскова появилось множество комментариев с просьбой об отмене выступления.