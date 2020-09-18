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Исследование: критику от женщин-руководителей воспринимают хуже, чем от мужчин

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:12

Женщины-начальники сталкиваются с большим негативом, чем мужчины, когда критикуют подчиненных. Об этом свидетельствует исследование профессора экономики Мартина Абеля, опубликованное в издании The Conversation.

По словам ученого, уровень образования женщин в последние годы превышает уровень мужчин. Также женщины все чаще получают высокие оценки лидерских качеств. Однако большинство сотрудников по-прежнему предвзято относится к женщинам-руководителям.

Профессор Абель проанализировал поведение и реакции 2700 работников, занимающихся онлайн-расшифровкой квитанций, и выяснил, что люди более негативно реагируют на критику, если она исходит от женщины-начальника. Причем одинаково негативно реагируют как сотрудники-мужчины, так и сотрудники-женщины.

Критика со стороны начальницы приводит к снижению удовлетворенности работой и нежелании работать на компанию в будущем. Однако эта тенденция прослеживается, в основном, среди старшего поколения: сотрудники младше 30 лет практически не дискриминируют женщин на руководящих должностях.

По мнению исследователя, это может говорить о некой смене поколений и снижении гендерных ожиданий у молодежи. Кроме того, профессор Абель отмечает борьбу ряда компаний с дискриминацией женщин-руководителей, которая, вероятно, также имеет свои плоды.

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