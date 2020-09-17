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В Свердловской области силовики задержали и избили около 40 посетителей кафе и отеля

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:43

В Свердловской области недалеко от поселка Белоярского бойцы ОМОНа и СОБРа жестко задержали около 40 посетителей кафе «Привал», сообщил портал E1.RU.

По данным издания, силовики обыскали кафе и прилегающую к нему гостиницу, вызвали на улицу всех мужчин, которые находились в здании, и отвезли 38 человек в отдел полиции «Заречный». С чем именно было связано задержание, посетителям кафе и постояльцам отеля не сообщили.

«Машин десять приезжает, и сразу выскакивают и просто всех кладут прямо на землю, начинают избивать, долбить прикладами. Кто голову поднимал — ему ногой на голову вставали. Положили всех без разбору — и посетителей кафе, и тех, кто в машинах рядом сидел, спал», — рассказал один из очевидцев.

Как отмечают задержанные, в пять утра их всех отпустили. Однако многим мужчинам пришлось обратиться в больницу из‑за травм, нанесенных силовиками. «У одного рука сломана, у другого перелом ребра. У меня тоже подозрение, что, когда били в спину прикладом, что‑то сломали, дышать трудно», — говорит один из задержанных.

По словам одного из посетителей кафе «Привал», приезд силовиков может быть связан с действиями некоего Ивана Денисова, якобы бывшего сотрудника ОМОНа. Мужчина был пьян и провоцировал окружающих на конфликт, угрожал позвонить кому‑то в город и «разобраться».

Денисова якобы видели в отделе полиции, но не среди задержанных, а среди полицейских. В органах это отрицают. «Лицо с указанной в запросе фамилией и именем отношения к подразделениям территориального управления ведомства не имеет», — заявили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Саму операцию, прошедшую в «Привале», в полиции называют «профилактическим мероприятием» для стабилизации обстановки. По словам начальника пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, в ходе обыска кафе и гостиницы сотрудники нашли наркотики.

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