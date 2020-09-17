Следственный комитет: Максим «Тесак» Марцинкевич перед смертью признался в убийствах

Националист Максим Марцинкевич, по прозвищу Тесак, незадолго до смерти признался в причастности к двум двойным убийствам, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

По словам Петренко, Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания. Как считает представитель СК, это позволяет «с большой уверенностью» говорить о том, что Тесак действительно покончил с собой.

«Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный. Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало», — сказала Петренко.

Адвокат Иван Сидоров заявил, что защита Марцинкевича не знала о его признаниях в убийствах. По мнению Сидорова, такие признания были бы неразумным поступком со стороны Тесака. «Признания в теории могли быть им сделаны после трех месяцев пыток в Красноярске, где его, по его собственным словам, пытали, принуждая к признаниям»

Тело Максима Марцинкевича было найдено в одиночной камере следственного изолятора Челябинска, куда Тесак прибыл для дальнейшей пересылки в Москву. Погибший оставил предсмертную записку.

В 2014 году Марцинкевич писал, что не собирается кончать жизнь самоубийством «ни в каком случае». Родители Тесака не верят в самоубийство сына и требуют возбудить уголовное дело о его убийстве.