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Беларусь закрыла границы с Польшей и Литвой, охрана на границе с Украиной усилена

Илья Голубев
Сегодня в 21:13

Президент Беларуси Александр Лукашенко закрыл границы страны с Польшей и Литвой и усилил охрану на пограничных пунктах на украинской границе, сообщает «Интерфакс». До этого белорусские власти не закрывали границы даже во время пандемии коронавируса.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего, с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — заявил Лукашенко на женском форуме «За Беларусь».

Также он заявил, что фальсифицировать 80% голосов, которые он якобы набрал, невозможно, поэтому выборы, по его мнению, были честными. Избивавшие мирных протестующих сотрудники ОМОНа, по словам Лукашенко, «спасли страну и сорвали блицкриг», также силовики остановили некую попытку штурма Дворца независимости в Минске (не уточняется, кто и каким образом шел на этот «штурм»).

Лукашенко также анонсировал второй этап совместных с Россией военных учений «Славянское братство-2020», который пройдет на территории Беларуси, и объявил, что они вместе с Владимиром Путиным продолжают выстраивать стратегию защиты Союзного государства.

В Беларуси c 9 августа продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Мирные митинги переросли в столкновения с силовиками, когда те применили против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты. Однако протест быстро вернулся в мирное русло, предприятия Беларуси бастуют, граждане страны организуют акции против насилия.

К разгону протестующих белорусов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. По данным ООН, во время противостояния с ОМОНом погибли четыре человека.

Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное. При этом наказывать власти будут демонстрантов — за насилие против милиционеров.

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