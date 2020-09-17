Gorillaz выступят в декабре с онлайн-концертами

Британская виртуальная группа Gorillaz впервые с 2018 года выступит с концертами — правда, в онлайн-формате, на платформе LiveNow.
Концерты запланированы на 12 и 13 декабря на разное время, удобное для трех регионов: Азии, Австралии и Новой Зеландии, Северной и Южной Америки, Африки и Европы. Приобрести билеты можно по ссылке.
Над визуальными эффектами концертов работает постоянный художник Gorillaz Джейми Хьюлетт. На сцене появится весь классический состав Gorillaz: фронтмен 2-D (вместе со своим альтер эго из реального мира Деймоном Албарном), гитаристка Нудл, басист Мердок и барабанщик Расселл. К ним присоединятся и некоторые артисты, принимавшие участие в недавнем проекте группы — «Song Machine».
23 октября Gorillaz выпустят альбом «Strange Timez», в который войдут все треки «Song Machine». Как написано в инстаграме Gorillaz, это первый сезон — значит, нас ждет продолжение.
Над проектом также работали многие знаменитые артисты, например Slowthai и Slaves, Питер Хук, басист Joy Division и New Order, Скепта и Тони Аллен, а также Beck, сэр Элтон Джон, лидер The Cure Роберт Смит и другие. Кстати, пластинка называется так же, как и совместный трек с Робертом Смитом, опубликованный накануне. За неделю до релиза в продаже появится книга, приуроченная к 20-летию группы.
В 2017 году Gorillaz выпустили первый за семь лет альбом — «Humanz», записанный при участии Pusha-T, Винса Стейплза, Дэнни Брауна и многих других музыкантов. Спустя год вышел «The Now Now», куда попали в том числе совместные записи со Снуп Доггом, Jamie Principle и Джорджем Бенсоном.
В декабре в сети в открытом доступе появился документальный фильм «Gorillaz: Долой фальшивых идолов» о работе Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта — реальных участников британской виртуальной группы Gorillaz — и их продюсеров. Фильм рассказывает историю самой группы и о событиях тура в поддержку альбомов «Humanz» и «The Now Now». 16 декабря он вышел в прокат по всему миру, но только на один день (в список избранных кинотеатров попали и три московских).