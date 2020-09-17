Gorillaz выступят в декабре с онлайн-концертами

Британская виртуальная группа Gorillaz впервые с 2018 года выступит с концертами — правда, в онлайн-формате, на платформе LiveNow.

Концерты запланированы на 12 и 13 декабря на разное время, удобное для трех регионов: Азии, Австралии и Новой Зеландии, Северной и Южной Америки, Африки и Европы. Приобрести билеты можно по ссылке.

Над визуальными эффектами концертов работает постоянный художник Gorillaz Джейми Хьюлетт. На сцене появится весь классический состав Gorillaz: фронтмен 2-D (вместе со своим альтер эго из реального мира Деймоном Албарном), гитаристка Нудл, басист Мердок и барабанщик Расселл. К ним присоединятся и некоторые артисты, принимавшие участие в недавнем проекте группы — «Song Machine».