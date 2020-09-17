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Фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского выйдет в российский прокат в ноябре

Семён Гудошников
Сегодня в 17:55

Драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского выйдет на широкие экраны в России 12 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-прокатчика Disney Studios.

Картина Кончаловского посвящена событиям в Новочеркасске в 1962 году. Тогда жители города протестовали против снижения зарплат рабочим и повышения цен на продукты. Мирную демонстрацию расстреляли боевыми патронами. Погибли 26 человек. Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова и Андрей Гусев.

«Дорогие товарищи» получил специальный приз жюри на 77-м Венецианском кинофестивале. Подробнее о черно-белой ленте Кончаловского можно прочитать в рецензии Егора Беликова.

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