Фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского выйдет в российский прокат в ноябре

Драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского выйдет на широкие экраны в России 12 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-прокатчика Disney Studios.

Картина Кончаловского посвящена событиям в Новочеркасске в 1962 году. Тогда жители города протестовали против снижения зарплат рабочим и повышения цен на продукты. Мирную демонстрацию расстреляли боевыми патронами. Погибли 26 человек. Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова и Андрей Гусев.