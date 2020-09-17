Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» запустил свою онлайн-версию. Теперь 15 работ художников из России, Франции и Швейцарии можно посмотреть в панорамах «Яндекс. Карт». Об этом пишет издание It’s My City со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Среди авторов работ — российские художники Покрас Лампас, Миша Most и Gooze, команды Spektr и Hot Singles, а также артисты OX из Франции, Boogie из Швейцарии и другие. Покрас Лампас, к примеру, оставил над Невой закольцованную композицию «Новая визуальная культура», а Миша Most разрисовал корпуса Российской академии наук.