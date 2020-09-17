Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» запустил свою онлайн-версию. Теперь 15 работ художников из России, Франции и Швейцарии можно посмотреть в панорамах «Яндекс. Карт». Об этом пишет издание It’s My City со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
Среди авторов работ — российские художники Покрас Лампас, Миша Most и Gooze, команды Spektr и Hot Singles, а также артисты OX из Франции, Boogie из Швейцарии и другие. Покрас Лампас, к примеру, оставил над Невой закольцованную композицию «Новая визуальная культура», а Миша Most разрисовал корпуса Российской академии наук.
Большинство виртуального стрит-арта — 10 работ — появилось на панорамах Екатеринбурга. Команда Spektr разместила инсталляцию «Серознаменная группа» на набережной реки Исеть, OX поставил билборд без названия на Челюскинцев, 15а, а Вася Bas сделал на ул. Розы Люксембург, 37 «Спираль развития». Участники Hot Singles оставили на екатеринбургских улицах сразу четыре работы — «Знак свыше», «Continue», «Отсутствие» и надпись на заборе.
Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» проходит в Екатеринбурге с 2010 года. В 2019 году в его рамках Покрас Лампас на площади Первой Пятилетки создал «Супрематический крест» — самую большую каллиграфию на Урале. Представители православной общественности потребовали убрать работу с площади, так как верующим «смутительно» топтать крест ногами. В результате художник изменил граффити, разделив крест на четыре независимых прямоугольника.