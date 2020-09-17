Итан Хоук в трейлере сериала «Птица доброго господа»

На ютьюб-канале Showtime появился трейлер сериала «Птица доброго господа» («The Good Lord Bird»). Одну из главных ролей — аболициониста Джона Брауна — сыграл Итан Хоук («Дневник пастыря»).

Действие сериала разворачивается в 1850-х годах в США. В центре истории — юный раб, чей отец погибает в результате столкновения между рабовладельцем и Джоном Брауном. Браун принимает парня в свой отряд противников рабства, состоящий в основном из его сыновей.

В 1859 году в попытке начать восстание рабов они совершили налет на армейское хранилище. Восстание не случилось, но их действия в итоге привели к Гражданской войне в США. Премьера сериала — 4 октября.