Группа Shortparis выпустила клип на песню «КоКоКо/Структуры не выходят на улицы». Музыканты сами срежиссировали видео, в нем они поют в курятнике, разделочном цехе и магазине.

Текст песни был написан еще несколько месяцев назад, однако многие слушатели посчитали, что трек посвящен событиям в Беларуси. «Текст песни и сценарий клипа были написаны в первые месяцы карантина и, конечно, самоуглублены в специфику нашей страны. Термин «структуры» здесь приобретает новое содержание, как и причины, по которым «они» не выходят на улицы. Но мировая политическая реальность поспешила наполнить себя событиями, с которыми нельзя не провести аналогии», — рассказала группа «Медузе».