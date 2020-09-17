Канал «Пятница!» открыл дом блогеров для участниц шоу «Пацанки»

Телеканал «Пятница!» открыл дом блогеров ТikTok House, где поселились 15 героинь нового сезона реалити-шоу «Пацанки». Дом так и назвали — «Пацанки House», для него канал завел новый тикток-аккаунт.

«ТikTok House — это уже понятный формат для аудитории, но мы хотели привнести в него что‑то новое. Например, совершенно диких героев. Наши девочки не живут по трендам, но тем не менее им тоже есть что рассказать и над чем посмеяться. У шоу много фанатов в ТikTok — уверены, они точно оценят искренность и самоиронию пацанок», — рассказала директор digital-направления телеканала Ирина Храпченкова.

В этом аккаунте героини шоу будут публиковать короткие ролики и скетчи, снятые во время работы над шоу. «Пацанки House» станет своеобразным закулисьем программы, более подробно расскажет непростые истории девушек и поможет следить за изменениями в их жизнях.