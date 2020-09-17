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Преследователь Тейлор Свифт получил 2,5 года тюрьмы

Илья Голубев
Сегодня в 14:38

Суд приговорил к 2,5 годам заключения мужчину, который преследовал поп-певицу Тейлор Свифт и отправлял угрозы в ее адрес, сообщает Associated Press. После освобождения его ждет три года испытательного срока.

Уточняется, что житель города Остин штата Техас Эрик Сворбрик отправил около 40 писем лейблу Big Machine Records, на который была подписана Тейлор Свифт, где просил представить его певице.

Письма были и бумажные, и электронные, трижды Сворбрик сам приезжал к офису лейбла, чтобы передать их лично. С каждым новым письмом он становился агрессивнее и использовал все больше угроз.

Однажды его арестовали у офиса, но отпустили — после этого Сворбрик обещал «убить и изнасиловать» Тейлор Свифт, а также покончить с собой на глазах у руководства лейбла.

В своем прошлогоднем эссе для Elle певица призналась, что больше всего на свете боится насилия как такового, и что она даже всегда носит с собой армейскую аптечку на случай, если кому‑то понадобится помощь. По ее словам, этот страх проник и в ее личную жизнь, так как на свете полно преследователей, готовых на насильственные действия.

Комплекс действий, предпринятых Сворбриков для привлечения внимания, сейчас называют сталкингом (он включает в себя преследование определенного человека и его близких, слежку за ними, постоянные попытки как‑то с ними связаться). Ранее мы уже писали об этом явлении подробнее.

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