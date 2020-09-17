Что делать родителям, если у ребенка в классе обнаружили коронавирус? Отвечает Мосгорздрав

Департамент здравоохранения Москвы объяснил, что должны делать родители, если в классе у их ребенка подтвердили случай коронавируса. Рекомендациями ведомства поделились «Такие дела».

Все ученики, которые контактировали с заболевшим, должны соблюдать самоизоляцию.

При симптомах COVID-19 необходимо вызвать врача.

Если симптомы продолжатся более восьми дней нужно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.

Тест проведут только при подозрении на COVID-19, при других заболеваниях тест проводить не станут.

Если Роспотребнадзор выдаст предписание, ребенок должен находиться дома весь срок, указанный в документе.

При отрицательном тесте на коронавирус срок больничного определит врач в зависимости от тяжести заболевания.

Домашнюю изоляцию также должны соблюдать школьники с ОРВИ.

Школьники могут бесплатно сдать тест на коронавирус в одной из 45 московских детских поликлиник. Посмотреть их полный перечень и найти подходящую можно на сайте Мосгорздрава.