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Что делать родителям, если у ребенка в классе обнаружили коронавирус? Отвечает Мосгорздрав

Семён Гудошников
Сегодня в 13:05

Департамент здравоохранения Москвы объяснил, что должны делать родители, если в классе у их ребенка подтвердили случай коронавируса. Рекомендациями ведомства поделились «Такие дела».


  • Все ученики, которые контактировали с заболевшим, должны соблюдать самоизоляцию.
  • При симптомах COVID-19 необходимо вызвать врача.
  • Если симптомы продолжатся более восьми дней нужно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.
  • Тест проведут только при подозрении на COVID-19, при других заболеваниях тест проводить не станут.
  • Если Роспотребнадзор выдаст предписание, ребенок должен находиться дома весь срок, указанный в документе.
  • При отрицательном тесте на коронавирус срок больничного определит врач в зависимости от тяжести заболевания.
  • Домашнюю изоляцию также должны соблюдать школьники с ОРВИ.

Школьники могут бесплатно сдать тест на коронавирус в одной из 45 московских детских поликлиник. Посмотреть их полный перечень и найти подходящую можно на сайте Мосгорздрава.

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