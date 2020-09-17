Ученые создали калькулятор продолжительности жизни

Ученые из Университета Восточной Англии создали онлайн-калькулятор, который рассчитывает ожидаемую продолжительность жизни человека, основываясь на данных о его здоровье и других факторах.

Разработка опирается на многочисленные научные исследования. Чтобы получить результат, нужно заполнить анкету, указав возраст, пол, расу, место проживания, рост и вес, вредные привычки, а также имеющиеся заболевания.

С помощью калькулятора пользователь может понять не только то, как долго он сможет прожить, но также, есть ли у него лишний вес и насколько велик риск умереть от сердечного приступа или инсульта в ближайшие десять лет. По мнению ученых, проект должен помочь людям перейти на здоровый образ жизни и больше заботиться о себе.