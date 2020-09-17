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Спектакли «Золотой маски» покажут онлайн

Анастасия Цой
Сегодня в 11:25

Три спектакля, номинированные на театральную премию «Золотая маска», покажут онлайн при поддержке Сбербанка. Как рассказали «Афише Daily», трансляции спектаклей пройдут на главной странице портала «Рамблер», после чего записи появятся в сервисе Okko и будут доступны бесплатно.

20 сентября в 19.00 по московскому времени пройдет трансляция спектакля «Преступление и наказание» петербургского театра «Приют комедианта» от режиссера Константина Богомолова. Две другие постановки — «Сирано де Бержерак» Александринского театра (режиссер Николай Рощин) и «Дети солнца» новосибирского театра «Красный факел» (режиссер Тимофей Кулябин). Их трансляции состоятся 26 сентября в 19.00 и 29 октября в 20.00 соответственно.

Все три постановки переосмысливают классические произведения, при этом «Преступление и наказание» и «Дети солнца» на театральной сцене играются для небольшого числа зрителей, так что ранее увидеть их могли немногие. На Okko спектакли можно будет посмотреть в течение всего года.

«Золотая Маска» всегда ставила перед собой просветительские задачи — познакомить как можно более широкую аудиторию с современным российским театром. И онлайн-формат дает нам такую возможность, делая актуальные театральные постановки, на которые так сложно попасть, достоянием каждого интересующегося зрителя — он будет смотреть их одновременно с жюри театральной премии и зрителями фестивального зала.

Это уникальное ощущение, которое создается благодаря съемке высокого качества, которую обеспечивает профессиональная и опытная команда», — говорит генеральный директор фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина.

«Для Rambler Group, обладающей самыми современными технологиями доставки качественного контента, особенно ценно поддержать «Золотую Маску» сейчас. Трансляции спектаклей на портале «Рамблер» позволит сделать одно из ключевых театральных событий страны доступным огромной аудитории — порядка 65 млн человек. В мире с изменившимися паттернами поведения мы продолжаем делать все, чтобы люди сохраняли свой привычный образ жизни: предоставляем доступ к качественному релевантному контенту и постоянно расширяем его библиотеку. Именно поэтому нам важно не только стать проводником в мир искусства, но и обеспечить просмотр в безопасной и комфортной для зрителей обстановке», — заявил генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

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