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В Беларуси создадут список силовиков, причастных к незаконным арестам и избиениям протестующих

Анастасия Цой
Сегодня в 10:19

Белорусская оппозиция создаст список чиновников и силовиков, причастных к незаконным арестам, избиениям протестующих, пыткам и другому произволу со стороны властей и правоохранительных органов. Об этом сообщает Nexta.

Список назвали «списком Тарайковского» в честь первого погибшего на протестах в Беларуси. «Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси».

Мы передадим этот список в Украину, Россию, Турцию, страны Евросоюза и США. Он будет опубликован, и будет постоянно расширяться», — заявила Светлана Тихановская.

Она предложила силовикам остановить насилие и перейти на сторону белорусского народа. В противном случае, по словам лидера оппозиции, им не удастся избежать справедливого суда и наказания.

Вчера телеграм-канал Nexta опубликовал имена и личные данные 12 омоновцев, «на чьих руках кровь белорусов». «Бессмысленная жестокость силовиков на субботнем и воскресном маршах в белорусских городах требует какого‑то ответа. Пусть это будет первая дюжина омоновских офицеров. Каждый из них отдавал приказы о зверствах или даже участвовал в них сам», — говорилось в сообщении.

Белорусские кибер-партизаны добыли базу данных МВД страны. Оппозиционеры дали милиционерам время до конца недели, чтобы уволиться из органов, затем базу опубликуют. Тех, кто уволиться, в ней не будет.

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