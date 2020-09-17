«Северная страна»: вышел совместный трек Оксимирона и группы «25/17»

Группа «25/17» выпустила новый альбом, который называется «Байки из склепа». На нем есть совместная песня с рэпером Оксимироном.

Трек называется «Северная страна» и посвящен России. В нем Оксимирон читает: «Русофоб, патриот — две стороны одной медали / Щиты рекламные по обочинам, как одуванчики».