«Северная страна»: вышел совместный трек Оксимирона и группы «25/17»

Группа «25/17» выпустила новый альбом, который называется «Байки из склепа». На нем есть совместная песня с рэпером Оксимироном.
Трек называется «Северная страна» и посвящен России. В нем Оксимирон читает: «Русофоб, патриот — две стороны одной медали / Щиты рекламные по обочинам, как одуванчики».
На альбоме, который можно послушать здесь, есть также фиты с певицей Елкой и рэпером Хаски. Всего на пластинке пять треков: кроме «Северной страны», это «Левиафан», «Поколения», «Пирамида масла» и «Фонтан».
Предыдущий трек Оксимирона — «В книге все было по-другому» — выходил в феврале. Он был записан для четвертого раунда 17-го независимого баттла hip-hop.ru. Трек на пятый раунд рэпер не сдал, объяснив это тем, что работает над новым альбомом. Впрочем, информации о пластинке пока так и нет.