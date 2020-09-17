Россия ради обещанного Беларуси кредита изменит Налоговый кодекс

Россия выдаст Беларуси межгосударственный кредит на миллиард долларов двумя траншами — в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

Еще 500 млн долларов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Для межгосударственного кредита нужно внести поправки в Налоговый кодекс: они включат Беларусь в число стран, которым Россия может такие кредиты предоставлять. По словам Силуанова, поправки уже подготовлены.

Министр отметил, что предоставление кредита Беларуси — это антикризисная поддержка, в том числе на борьбу с пандемией коронавируса. Сроки погашения кредита определят позже.

Отвечая на вопрос о том, что от предоставления кредита получит Россиия, Силуанов сказал: «Россия получит стабильность финансов нашего партнера <…> гарантии устойчивого выполнения Белоруссией обязательств перед российскими контрагентами».

О кредите стало известно три дня назад после встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Они также договорились о разработке плана совместных военных учений «на годы вперед». При этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что все заключенные на встрече договоренности не имеют законной силы.