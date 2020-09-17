Sony PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре. Консоль будет стоить более 37 тысяч рублей

Компания Sony представила свою новую игровую консоль PlayStation 5. Приобрести в России ее можно будет уже в ноябре по цене от 37 999 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на российское представительство PlayStation.

«Как и во всем мире, в России будут доступны две версии консоли с одинаковой производительностью, но при этом с оптическим приводом за 46 999 рублей и без привода за 37 999 рублей», — сообщили в PlayStation Россия.

Ожидается, что 12 ноября консоль начнут продавать в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а с 19 ноября она станет доступна во всех остальных странах мира, включая Россию.

Подробнее о долгожданной консоли Sony и игровых новинках компании можно прочитать в обзоре «Афиши Daily» по итогам второй презентации PS5.