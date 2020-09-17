Храм Саграда Фамилия в Барселоне не достроят к 100-летию со смерти архитектора Антонио Гауди

Храм Святого Семейства в Барселоне, или Саграда Фамилия, не будет достроен к 100-летию со смерти архитектора Антонио Гауди, сообщает ТАСС.

Строительные работы планировали завершить в 2026 году, однако из‑за пандемии коронавируса возведение храма пришлось на время приостановить. Теперь здание по проекту Гауди, которое начали строить еще в 1882 году, не успеют закончить в срок.