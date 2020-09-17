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Храм Саграда Фамилия в Барселоне не достроят к 100-летию со смерти архитектора Антонио Гауди

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:38

Храм Святого Семейства в Барселоне, или Саграда Фамилия, не будет достроен к 100-летию со смерти архитектора Антонио Гауди, сообщает ТАСС.

Строительные работы планировали завершить в 2026 году, однако из‑за пандемии коронавируса возведение храма пришлось на время приостановить. Теперь здание по проекту Гауди, которое начали строить еще в 1882 году, не успеют закончить в срок.

«Мы объявляем о том, что очень скоро будет возобновлено строительство Саграда Фамилия, которое сосредоточится на завершении второй по высоте башни. Наша цель — завершить [возведение башни] в 2021 году», — сказали в пресс-службе базилики.

Храм Святого Семейства — одна из главных достопримечательностей испанского города Барселона. Ежегодно его посещают около 4,5 млн туристов. Из‑за пандемии коронавируса Саграда Фамилия закрыт с середины марта.

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