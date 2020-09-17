Сериал «ВандаВижен» по вселенной Marvel выйдет на Disney+ уже в этом году

Сериал «ВандаВижен» по вселенной Marvel выйдет на стриминговой платформе Disney+ уже в этом году. Это стало известно из рекламного ролика, в который включили фрагменты сериалов и фильмов, которые покажут в онлайн-кинотеатре в 2020 году.
В видео анонсировали выход на стриминговом сервисе фильмов «Скрытые фигуры», «Большой», «Люди Икс 2», а также оригинальных сериалов Disney+ «Парни что надо», «Мандалорец» и «ВандаВижен».
Официальную дату релиза «ВандаВижен» не сообщили, но, судя по промо, сериал начнет выходить до конца текущего года. Изначально шоу планировали выпустить в 2021 году, потом перенесли на конец 2020 года, а затем, как сообщал THR, вновь отложили до 2021 года.
Предстоящий сериал будет основан на комиксах Marvel об Алой Ведьме и Вижене. Главные роли в шоу исполнят Элизабет Олсен и Пол Беттани. Действие «ВандаВижен» развернется после событий фильма «Мстители: Финал». Первый сезон будет состоять из шести эпизодов.
Накануне в сети появился трейлер второго сезона сериала «Мандалорец». Посмотреть его можно здесь.