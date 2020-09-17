Сериал «ВандаВижен» по вселенной Marvel выйдет на Disney+ уже в этом году

Сериал «ВандаВижен» по вселенной Marvel выйдет на стриминговой платформе Disney+ уже в этом году. Это стало известно из рекламного ролика, в который включили фрагменты сериалов и фильмов, которые покажут в онлайн-кинотеатре в 2020 году.

В видео анонсировали выход на стриминговом сервисе фильмов «Скрытые фигуры», «Большой», «Люди Икс 2», а также оригинальных сериалов Disney+ «Парни что надо», «Мандалорец» и «ВандаВижен».