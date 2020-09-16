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Ученые обнаружили способ, как предотвратить заражение коронавирусом

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:50

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что коронавирус не передается клеткам без молекул гепарансульфата, сообщает журнал Cell.

Гепарансульфат, как отмечают ученые, действует как рецептор для проникновения коронавируса: чтобы заразить клетку, вирусу необходимо связаться с этой молекулой. Соответственно, если с помощью ферментов удалить гепарансульфат, способность вируса к заражению снижается на 80-90%.

По словам ученых, открытие позволит разработать новые препараты для борьбы с COVID-19. Для этого исследователям необходимо протестировать гепарин и ингибиторы гепарансульфата на животных, зараженных SARS-CoV-2.

Ранее генсек ООН призвал бороться с дезинформацией о вакцинации от коронавируса.

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