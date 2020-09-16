Королевская библиотека Бельгии оцифровала коллекцию средневековых книг

Сотрудники Королевской библиотеки Бельгии оцифровали и выложили в открытый доступ 213 средневековых рукописей и манускриптов. На это обратило внимание издание «Нож».

Все это — часть коллекции, которую еще в XIV веке начали собирать герцоги Бургундские. В нее в том числе входят первые рыцарские романы, исторические труды и многие другие ценные документы прошлого.