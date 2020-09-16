Психологи, психотерапевты и психиатры выступили против законов, ограничивающих права ЛГБТ-сообщества

Представители профессиональных объединений психологов, психотерапевтов и психиатров выступили против готовящегося закона, ограничивающего права ЛГБТ-сообщества. Открытое письмо врачей опубликовано в фейсбуке.

« Мы убеждены, что дискриминация и оскорбление многих граждан РФ недопустимы в законотворческой деятельности. Мы надеемся, что наш голос будет услышан в дискуссии о данном законопроекте, и вы не станете принимать поправки, которые заведомо ухудшают психологическое здоровье россиян, и в очередной раз раскалывают наше общество. Семейное законодательство касается каждого человека, и поэтому любые изменения в него должны вноситься с большой осторожностью и только после обстоятельного общественного обсуждения с участием экспертов», — в частности, говорится в письме.

Авторы обращения напомнили, что гомосексуальность, бисексуальность и трансгендерность (желание сменить пол) не относятся к психическим отклонениям. Также уточняется, что однополые отношения включают в себя «привязанность, заботу, нежность, любовь — все то, что свойственно понятию счастливой и благополучной семьи», а трансгендерность — особое состояние, исправлению которого следует помочь.

«Принятие дискриминационных поправок приведет к росту уровня самоубийств, тревожных расстройств и депрессий среди трансгендерных людей» , — считают специалисты.

В июле группа сенаторов внесла в Госдуму серию законопроектов, меняющих семейное законодательство. Один из них предлагает запретить людям, сменившим пол, вступать в браки и усыновлять детей.