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Генсек ООН призвал бороться с дезинформацией о вакцинации от COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:22

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал бороться с дезинформацией и «теориями заговора» о вакцинах против коронавируса, сообщило РИА «Новости».

По словам Гутерреша, во многих странах мира люди говорят о нежелании вакцинироваться от COVID-19. Причина этого, по мнению генсека ООН, в ложной информации о вакцинации.

«С распространением вируса мы также наблюдаем распространение дезинформации о будущей вакцине. Это подпитывает нерешительность в отношении вакцины и разжигает дикие теории заговора. Недоверие к вакцинам растет во всем мире», — сказал Гутерреш.

Генсек ООН назвал дезинформацию «смертельной» и подчеркнул, что необходимо «сделать все возможное», чтобы остановить ее. Также Гутерреш отметил, что вспышка коронавируса выходит из‑под контроля, и назвал пандемию «угрозой номер один» для глобальной безопасности.

На прошлой неделе число умерших от коронавируса превысило 900 тыс. человек. Всего в мире новым коронавирусом заразились более 29,6 млн человек, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

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