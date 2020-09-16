Ученый из Нидерландов разработал «живые» гробы из грибов

Исследователь из Делфтского технического университета в Нидерландах разработал «Живой кокон» (Living Cocoon) — экологичный гроб из грибного мицелия, сообщает издание DeZeen.
Уточняется, что сам гроб можно вырастить всего за семь дней. Человеческое тело будет разлагаться в нем примерно два-три года. В обычном гробу этот процесс может занимать до десяти лет, причем мертвец при этом будет выделять в почву токсичные вещества. Грибной гроб предотвратит загрязнение: мицелий переработает токсины.
«Мы живем на естественном кладбище. Мы недальновидные паразиты. Мы изнашиваем свои организмы до недееспособных, токсичных отходов — но что если оставить в них жизнь? «Живой кокон» позволит людям снова стать одним целым с природой и обогатить почву, вместо того чтобы загрязнять ее», — утверждает создатель проекта Боб Хендрикс.
Хендрикс рассказал, что идея пришла ему в голову на выставке Dutch Design Week, где он представил свои живые дома из мицелия. К нему подошла маленькая девочка и спросила: «А что если моя бабушка умрет? Можно оставить ее здесь?» Тогда Хендрикс решил, что пора стать полноценной частью цикла жизни и смерти.