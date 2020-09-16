Ученый из Нидерландов разработал «живые» гробы из грибов

Исследователь из Делфтского технического университета в Нидерландах разработал «Живой кокон» (Living Cocoon) — экологичный гроб из грибного мицелия, сообщает издание DeZeen.

Уточняется, что сам гроб можно вырастить всего за семь дней. Человеческое тело будет разлагаться в нем примерно два-три года. В обычном гробу этот процесс может занимать до десяти лет, причем мертвец при этом будет выделять в почву токсичные вещества. Грибной гроб предотвратит загрязнение: мицелий переработает токсины.

«Мы живем на естественном кладбище. Мы недальновидные паразиты. Мы изнашиваем свои организмы до недееспособных, токсичных отходов — но что если оставить в них жизнь? «Живой кокон» позволит людям снова стать одним целым с природой и обогатить почву, вместо того чтобы загрязнять ее», — утверждает создатель проекта Боб Хендрикс.