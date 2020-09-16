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Тесак покончил с собой, умер Билл Гейтс-старший и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:32

В челябинском СИЗО покончил с собой националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. По словам адвоката, перед смертью он жаловался на пытки, а его родители теперь требуют возбудить уголовное дело об убийстве.

Марии Колесниковой, которая сейчас находится под арестом, предъявили обвинение. Члена президиума Координационного совета обвиняют в призывах причинить вред нацбезопасности Беларуси, совершенных через интернет и СМИ.

Жена политконсультанта, постоянного автора «Новой газеты» и колумниста «Афиши Daily» Виталия Шклярова рассказала о пытках, применяемых к нему в минском СИЗО. По ее словам, Шкляров содержится в тюрьме уже почти семь недель, так как отказывается признавать вину.

В России за последние сутки зарегистрировали 5670 случаев коронавируса. Общее число пациентов с COVID-19 увеличилось в стране до 1 079 519.

В своем доме в пригороде Сиэтла умер Билл Гейтс-старший. Адвокату, филантропу и отцу основателя корпорации Microsoft было 94 года.

Канье Уэст опубликовал в твиттере серию странных постов. Он назвал себя новым Моисеем, отказался выпускать музыку, пока его не освободят от обязательств по контрактам, и опубликовал фото Путина с тренировки по дзюдо.

Нью-йоркский художник Дэвид Датуна захотел выкупить тело Ленина и построить в Нью-Йорке новый мавзолей. На это он готов потратить миллиард долларов.

В сети появился трейлер второго сезона «Мандалорца». В нем главный герой, которого играет Педро Паскаль, все так же спасается от охоты и пытается доставить Малыша Йоду в безопасное место.

«Буерак» выпустил клип на песню «Грустно с тобой», Slowthai поделился роликом на совместный с Джеймсом Блейком и Mount Kimbie трек «Feel Away», а Beabadoobee представила видео на композицию «Worth It».

Фестиваль Booking Machine перенесли на 2021 год. Теперь он пройдет только в последние выходные следующего лета, но зато с расширенным лайнапом.

Наши друзья из Оkko отправились на «Кинотавр», чтобы посмотреть, чем в этом году живет российская киноиндустрия. Свои впечатления они записывают в формате видеодневников. В гости к ним зашел актер Юра Борисов («Бык», «Хрусталь»): он рассказал о любимых фильмах с прошлых «Кинотавров» и особенностях кинофестиваля. Смотрите видеодневники в социальных сетях Okko.

Любителей отечественной музыки порадует проект от Spotify и Tic Tac «Освежи музыку» — в нем Thomas Mraz, Alina Pash, Tesla Boy, Sirotkin, «СБПЧ» и Эрика Лундмоен записали каверы на любимые песни, а Monatik и Лайма Вайкуле сделали мэшап!

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
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Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney
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What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
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После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда

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