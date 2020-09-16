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Пескова спросили, будет ли Путин делать прививку от коронавируса. Песков не ответил

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:55

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать журналистам на вопрос о том, делал ли Путин прививку от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«Если и когда он захочет, он об этом сообщит», — заявил пресс-секретарь Путина, когда его спросили, сделал президент прививку и планирует ли он ее делать в будущем.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Ей еще только предстоит пройти третью фазу испытаний: осенью ее получат 1500 добровольцев и люди из группы риска (врачи, учителя и так далее). Массовую вакцинацию россиян планируют начать в январе–феврале 2021 года.

В предыдущей фазе испытаний прививку проверяли на двух группах добровольцев, по 38 человек каждая. Из непубличного отчета Центра Гамалеи стало известно, что в одной группе у пациентов зафиксировали в общей сложности 144 побочных эффекта. Большинство симптомов (повышение температуры, головная боль, диарея, астения и другие) не имели серьезных последствий, но некоторые из них сохранялись 42 дня, а исход других на момент завершения испытаний был неясен.

Некоторые ученые усомнились в подлинности данных о разработке вакцины и попросили разработчиков препарата ответить на их вопросы.

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