Spotify обвинил Apple в монополизации рынка приложений

Руководство стримингового сервиса Spotify обвинило компанию Apple в недобросовестной конкуренции. Соответствующее заявление было выпущено после анонса подписки Apple One, сообщает The Verge.

«Снова Apple использует свою доминирующую позицию [на рынке] и недобросовестные методы для борьбы с конкурентами и навязывания потребителям собственных сервисов. Мы призывает антимонопольные органы к действиям против антиконкурентного поведения Apple, которое может нанести непоправимый ущерб сообществу разработчиков и в целом несет угрозы нашей свободе слушать, учиться, создавать и общаться», — говорится в заявлении Spotify.

Подписка Apple One включает в себя использование всех ключевых сервисов Apple: Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade и облачное хранилище iCloud. Таким образом, пользователям будет выгоднее оформить все сразу, чем, например, подписаться на Apple TV и Spotify. При этом Apple утверждает, что новая подписка не помешает «открывать новые приложения и с удовольствием использовать их».

В данный момент политике Apple противостоит еще одна компания — крупный издатель игр Epic Games, который также обвиняет компанию в стремлении монополизировать рынок приложений.