«Свалка информационного мусора»: глава ЦИК Памфилова недовольна работой «Голоса»

Глава Центрального избирательного комитета (ЦИК) Элла Памфилова назвала «Карту нарушений» от наблюдательной организации «Голос» «свалкой информационного мусора».

«На «Карте нарушений» публикуется непроверенная информация из анонимных источников. В абсолютном большинстве случаев данные сообщения оказываются либо откровенными фейками, либо изначально не являются нарушениями. <…> Поэтому мы не можем назвать данный ресурс иначе как свалкой информационного мусора», — заявила Памфилова.

Кроме того, она считает, что наблюдателей организации «Голос» нельзя называть независимыми, так как они, по ее мнению, «активно участвуют в политической борьбе». Памфилова не уточнила, о какой борьбе кого и с кем идет речь.

С 11 по 13 сентября в России прошел единый день выборов (точнее, три дня выборов) — в различных регионах страны выбирали губернаторов, муниципальных депутатов и других чиновников. Движение «Голос» по итогу этих выборов сообщило о многочисленных нарушениях. «Фактически стал очевиден отказ организаторов выборов и законодателей от попыток повысить уровень доверия к избирательной системе в целом и процедурам и результатам голосования в частности», — написали представители «Голоса» в предварительном отчете.