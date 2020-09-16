Лукашенко раскрыл семь этапов сценария по «уничтожению Беларуси»

Александр Лукашенко заявил, что его политические оппоненты последние десять лет готовились к тому, чтобы дестабилизировать обстановку в Беларуси. Он выделил семь этапов сценария по «уничтожению Беларуси», которыми руководствовались «внешние агрессоры».

«На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — сообщил Лукашенко на встрече с политическим активом Беларуси.

Лукашенко также распределил роли для этих стран. По его мнению, Чехия выступила как «ресурсный хаб», Польша стала «инкубатором медиаканалов», Литва — «тараном белорусско-европейских отношений», а Украина — «форпостом политических провокаций».

«Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп (автор книг о ненасильственной борьбе с авторитарными режимами — Прим. ред.)», — заявил президент Беларуси.

Говоря об этапах развития сценария, выбранного «агрессорами», Лукашенко выделил семь пунктов:

Подготовительный; Парламентские выборы; Подготовка к президентским выборам; Президентская кампания; Попытка майданного сценария; Поствыборный протест Попытка легализации инфраструктуры перемен.

Во время своего выступления Лукашенко также отметил, что «не понимает, какие еще нужны перемены», «время баррикад и митингов завершилось», а «мир больше не будет прежним».