перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Лукашенко раскрыл семь этапов сценария по «уничтожению Беларуси» 18:17
На «Флаконе» пройдет фестиваль осознанного потребления Future & Nature 18:14
Художник из Екатеринбурга нарисовал патриарха Кирилла в образе Скруджа МакДака, купающегося в золоте 17:43
Одной из лидерок белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинение 17:26
Groza и Mirele выступят на площадке Hyper Club в Петербурге 17:09
Hennie Stander/Unsplash Художник захотел выкупить тело Ленина за миллиард долларов и построить в Нью-Йорке новый мавзолей
Художник захотел выкупить тело Ленина за миллиард долларов и построить в Нью-Йорке новый мавзолей 16:55
Тесак перед смертью жаловался на пытки, его родители требуют возбудить уголовное дело об убийстве 16:44
Владелец автомобиля, в который врезался Ефремов, попросил отменить актеру приговор 16:18
Позолоченную корону Notorious B.I.G. продали за 45 млн рублей 16:00
Американец 37 лет отсидел в тюрьме за преступление, которое не совершал 15:57
Netflix/YouTube Пользователи социальных сетей призывают бойкотировать Netflix из‑за фильма «Милашки»
Пользователи социальных сетей призывают бойкотировать Netflix из‑за фильма «Милашки» 15:25
Правительство выделит 42 млн рублей на борьбу с воронами. Птицы живут на крыше здания правительства 15:15
Тревожные образы в клипе «A Lucid Dream» от Fontaines D.C. 14:48
Автор закона о «наливайках» решил обязать уличных музыкантов согласовывать выступления 14:33
S7 начала распродажу билетов на рейсы до мая 2021 года 14:19
Slowthai/YouTube Беременный Slowthai превращается в торт для новобрачных в клипе «Feel Away»
Беременный Slowthai превращается в торт для новобрачных в клипе «Feel Away» 13:41
На директора школы, где пятиклассникам устроили захват заложников, возбудили административное дело Обновлено в 13:15
Группа «Буерак» выпустила клип на песню «Грустно с тобой» 13:10
Жена Виталия Шклярова рассказала о пытках, применяемых к нему в минском СИЗО 12:54
Spotify начал информировать пользователей о виртуальных концертах 12:35
Отключить рекламу

Лукашенко раскрыл семь этапов сценария по «уничтожению Беларуси»

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:17

Александр Лукашенко заявил, что его политические оппоненты последние десять лет готовились к тому, чтобы дестабилизировать обстановку в Беларуси. Он выделил семь этапов сценария по «уничтожению Беларуси», которыми руководствовались «внешние агрессоры».

«На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — сообщил Лукашенко на встрече с политическим активом Беларуси.

Лукашенко также распределил роли для этих стран. По его мнению, Чехия выступила как «ресурсный хаб», Польша стала «инкубатором медиаканалов», Литва — «тараном белорусско-европейских отношений», а Украина — «форпостом политических провокаций».

«Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп (автор книг о ненасильственной борьбе с авторитарными режимами — Прим. ред.)», — заявил президент Беларуси.

Говоря об этапах развития сценария, выбранного «агрессорами», Лукашенко выделил семь пунктов:


  1. Подготовительный;
  2. Парламентские выборы;
  3. Подготовка к президентским выборам;
  4. Президентская кампания;
  5. Попытка майданного сценария;
  6. Поствыборный протест
  7. Попытка легализации инфраструктуры перемен.

Во время своего выступления Лукашенко также отметил, что «не понимает, какие еще нужны перемены», «время баррикад и митингов завершилось», а «мир больше не будет прежним».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда

Другие материалы по темам

Люди
Александр Лукашенко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить