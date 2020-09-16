перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Лукашенко раскрыл семь этапов сценария по «уничтожению Беларуси» 18:17
На «Флаконе» пройдет фестиваль осознанного потребления Future & Nature 18:14
Художник из Екатеринбурга нарисовал патриарха Кирилла в образе Скруджа МакДака, купающегося в золоте 17:43
Одной из лидерок белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинение 17:26
Groza и Mirele выступят на площадке Hyper Club в Петербурге 17:09
Hennie Stander/Unsplash Художник захотел выкупить тело Ленина за миллиард долларов и построить в Нью-Йорке новый мавзолей
Художник захотел выкупить тело Ленина за миллиард долларов и построить в Нью-Йорке новый мавзолей 16:55
Тесак перед смертью жаловался на пытки, его родители требуют возбудить уголовное дело об убийстве 16:44
Владелец автомобиля, в который врезался Ефремов, попросил отменить актеру приговор 16:18
Позолоченную корону Notorious B.I.G. продали за 45 млн рублей 16:00
Американец 37 лет отсидел в тюрьме за преступление, которое не совершал 15:57
Netflix/YouTube Пользователи социальных сетей призывают бойкотировать Netflix из‑за фильма «Милашки»
Пользователи социальных сетей призывают бойкотировать Netflix из‑за фильма «Милашки» 15:25
Правительство выделит 42 млн рублей на борьбу с воронами. Птицы живут на крыше здания правительства 15:15
Тревожные образы в клипе «A Lucid Dream» от Fontaines D.C. 14:48
Автор закона о «наливайках» решил обязать уличных музыкантов согласовывать выступления 14:33
S7 начала распродажу билетов на рейсы до мая 2021 года 14:19
Slowthai/YouTube Беременный Slowthai превращается в торт для новобрачных в клипе «Feel Away»
Беременный Slowthai превращается в торт для новобрачных в клипе «Feel Away» 13:41
На директора школы, где пятиклассникам устроили захват заложников, возбудили административное дело Обновлено в 13:15
Группа «Буерак» выпустила клип на песню «Грустно с тобой» 13:10
Жена Виталия Шклярова рассказала о пытках, применяемых к нему в минском СИЗО 12:54
Spotify начал информировать пользователей о виртуальных концертах 12:35
Отключить рекламу

Groza и Mirele выступят на площадке Hyper Club в Петербурге

Семён Гудошников
Сегодня в 17:09

20 сентября на концертной площадке Hyper Club пройдет очередная воскресная офлайн-вечеринка. Ее подробностями с «Афишей Daily» поделились представители площадки.

В программе ивента — выступления молодой соул-исполнительницы из Украины Groza и сольного проекта Евы Краузе Mirele. Начало мероприятия в 18.00, билеты можно купить по ссылке.

Groza, она же Ирина Гроса, известна как финалистка украинского шоу «Голос країни». В апреле артистка выпустила новую пластинку «Гроза твоей печали» с инди-артистами Zoloto, Sesarev и Lovanda на фитах.

Летняя площадка Hyper Club открылась 2 августа. Она находится на территории контейнерного пространства «К-30» в гавани Васильевского острова (адрес — Кожевенная линия, 30). На площадке есть собственная сцена, лаунж-зона под прозрачной крышей и отличный вид на Неву.

В Hyper Club уже выступили Ishome, Антоха MC, «СБПЧ», On the Go и Kedr Livanskiy. А 27 июля там отыграют лайв петербургские инди-рокеры «Увула».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить