Groza и Mirele выступят на площадке Hyper Club в Петербурге

20 сентября на концертной площадке Hyper Club пройдет очередная воскресная офлайн-вечеринка. Ее подробностями с «Афишей Daily» поделились представители площадки.

В программе ивента — выступления молодой соул-исполнительницы из Украины Groza и сольного проекта Евы Краузе Mirele. Начало мероприятия в 18.00, билеты можно купить по ссылке.

Groza, она же Ирина Гроса, известна как финалистка украинского шоу «Голос країни». В апреле артистка выпустила новую пластинку «Гроза твоей печали» с инди-артистами Zoloto, Sesarev и Lovanda на фитах.

Летняя площадка Hyper Club открылась 2 августа. Она находится на территории контейнерного пространства «К-30» в гавани Васильевского острова (адрес — Кожевенная линия, 30). На площадке есть собственная сцена, лаунж-зона под прозрачной крышей и отличный вид на Неву.

В Hyper Club уже выступили Ishome, Антоха MC, «СБПЧ», On the Go и Kedr Livanskiy. А 27 июля там отыграют лайв петербургские инди-рокеры «Увула».