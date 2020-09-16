Художник из Екатеринбурга нарисовал патриарха Кирилла в образе Скруджа МакДака, купающегося в золоте

В Екатеринбурге у Храма на Крови появилось изображение патриарха Кирилла в образе Скруджа МакДака, купающегося в золоте. Это новая работа художника Славы PTRK, о которой он рассказал в фейсбуке.

Десять лет назад на том же месте Слава PTRK нарисовал патриарха в виде копилки: у него на голове была прорезь, куда рука клала монету. «В этом году отмечаю десятилетие одного из первым моих рисунков — «Патриарх Копилка». В 2010–2012 годах было сделано четыре версии, после чего был долгий перерыв.

И вот теперь сделал новую версию на том же месте. Богатство растет, жить все радостнее, чего и вам желаю!» — написал художник.