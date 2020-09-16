На «Флаконе» пройдет фестиваль осознанного потребления Future & Nature

В дизайн-квартале «Флакон» 19 сентября пройдет фестиваль осознанного потребления Future & Nature. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.

Фестиваль будет разделен на три зоны: гаражная распродажа, винтаж и маркет. В первой зоне можно будет обновить гардероб, не покупая ничего нового, во второй зоне посетителей ждут специальные подборки винтажных вещей, а в третьей — одежда и аксессуары от локальных брендов (например, rigraiser, ampir, MURKY, beena, bugera и других).

В программе фестиваля также открытая беседа об осознанном потреблении, благотворительный аукцион, зона виртуальной реальности от «Гринпис», лаборатория комнатных растений от коллектива Flowgardenz и киностудии им. Горького, мастер-класс и участие в съемках кино, диджей-сеты от HolyMolly и Stas Satori и многое другое.