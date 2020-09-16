Владелец автомобиля, в который врезался Ефремов, попросил отменить актеру приговор

Лизинговая компания «Стоун-XXI», которой принадлежал фургон, за рулем которого находился погибший Сергей Захаров и в который врезался актер Михаил Ефремов, попросила отменить приговор артисту. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Компания попросила суд признать потерпевшей ее. Как рассказал представитель «Стоун-XXI» Иван Арестов, компания направила в суд апелляционную жалобу.

Арестов отметил, что «Стоун-XXI» предоставили правоохранительным органам все документы о понесенном убытке, а причиненный Ефремовым вред оценили в 1 млн 50 тыс. рублей. Однако компенсацию компания так и не получила.

«Нас ни о чем не уведомили, следователи без нас направили уголовное дело в суд. Мы из средств массовой информации узнали, что дело уже в суде», — рассказал Арестов.

8 сентября Ефремова признали виновным в ДТП на Смоленской площади и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Актера поместили в СИЗО, с ним в камере находятся еще двое мужчин — гражданин России и гражданин Беларуси. С адвокатом Эльманом Пашаевым, который вел его дело, Ефремов больше не сотрудничает.

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.