Правительство выделит 42 млн рублей на борьбу с воронами. Птицы живут на крыше здания правительства

В правительстве России собираются выделить 42,6 млн рублей на истребление ворон, которые сидят на крыше здания правительства. Об этом сообщает РБК.

О подобном намерении говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Согласно проекту бюджета, правительство выделит по 21,3 млн рублей в 2021 и 2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации». Рассматривать проект российские власти начинают в среду.

Какие конкретно меры будут приняты против птиц, не уточняется, однако РБК со ссылкой на экспертов из Союза охраны птиц пишет, что лучший метод — это привлечение естественных природных врагов ворон, соколов и ястребов. Впрочем, такой способ может дать обратный эффект — на крыше здания правительства поселятся уже хищные птицы.

Как пишет Би-би-си, с заступлением Михаила Мишустина на пост премьер-министра в здании появились специальные люди с ястребами, отгоняющими ворон.

Источник, который издание не называет (уточняется только, что это «один из бывших сотрудников аппарата правительства»), заявил, что «воронья у здания правительства всегда было много». По его словам, правительство хочет избавиться от птиц из‑за мер, связанных с авиабезопасностью: на крыше здания стоит вертолетная площадка.