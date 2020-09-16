Пользователи социальных сетей призывают бойкотировать Netflix из‑за фильма «Милашки»

В социальных сетях появился хештег #CancelNetflix, под которым пользователи призывают бойкотировать стриминговый сервис. Это произошло после того, как на платформе вышел фильм французской режиссерки Маймуны Дукуре «Милашки».

Фильм рассказывает о девочках-подростках, которые танцуют тверк. Главная героиня — 11-летняя Ами, приехавшая в Париж из Сенегала, — в попытке убежать от проблем в семье присоединяется к танцевальной группе «Милашки».

Netflix сделал для продвижения картины постер, на котором героини изображены в откровенных позах, одетые в короткие топы и шорты. В описании говорилось, что девочки-подростки исследуют свою женственность. При этом французский постер выглядел совсем иначе.