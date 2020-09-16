Пользователи социальных сетей призывают бойкотировать Netflix из‑за фильма «Милашки»

В социальных сетях появился хештег #CancelNetflix, под которым пользователи призывают бойкотировать стриминговый сервис. Это произошло после того, как на платформе вышел фильм французской режиссерки Маймуны Дукуре «Милашки».
Фильм рассказывает о девочках-подростках, которые танцуют тверк. Главная героиня — 11-летняя Ами, приехавшая в Париж из Сенегала, — в попытке убежать от проблем в семье присоединяется к танцевальной группе «Милашки».
Netflix сделал для продвижения картины постер, на котором героини изображены в откровенных позах, одетые в короткие топы и шорты. В описании говорилось, что девочки-подростки исследуют свою женственность. При этом французский постер выглядел совсем иначе.
После этого авторов «Милашек» и руководство Netflix обвинили в сексуализации детей. Появилась петиция против выхода фильма на платформе. Ее подписали более 600 тыс. человек. Однако сервис все равно выпустил картину, хотя и удалил постер и отредактировал описание.
На следующий день после ее выхода член палаты представителей штата Техас Мэтт Шеффер написал в твиттере, что «попросил генерального прокурора Техаса Кена Пакстона расследовать» ситуацию вокруг «Милашек» на предмет «возможных нарушений прав детей и закона о детской порнографии».
Режиссерка призналась, что постер с ней не согласовали. Глава Netflix Тед Сарандос лично извинился перед ней. Дукуре также рассказала, что на нее посыпались упреки, оскорбления и даже угрозы. При этом, по ее словам, фильм, наоборот, говорит о том, «как современное общество сексуализирует девочек с юного возраста». Она как раз выступает против этого.
Несмотря на это, люди продолжают призывать к бойкоту Netflix. По подсчетам местных аналитиков, процент отмененных подписок вырос в восемь раз по сравнению с обычным.