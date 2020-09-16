Автор закона о «наливайках» решил обязать уличных музыкантов согласовывать выступления

Автор закона о «наливайках» Денис Четырбок предложил обязать уличных музыкантов Петербурга согласовывать свои выступления. Законопроект с его инициативой уже поддержало в первом чтении Законодательное собрание Петербурга, пишет Znak.com.

В тексте документа сказано, что музыканты смогут выступать только в ограниченном количестве мест, расположенных рядом с культурными учреждениями. Перечень таких площадок должны утвердить городские чиновники.

Число участников выступлений планируют ограничить десятью, длительность концерта — шестью часами, а громкость — 60 децибелами. Каждое уличное выступление, согласно законопроекту, придется согласовывать — артисты должны будут подать заявку, форму которой разработают в Смольном.

Оппозиционные депутаты назвали проект закона новым репрессивным инструментом в руках власти. «Мы же это все проходили, когда согласовывали митинги. Захотят спеть песню «Перемен» — выяснится, что там уже поет казачий хор. Музыканты, как и бары, украшают наш город. Они — городские цветы, которые все равно прорастут. Не надо их закатывать дальше в асфальт. Надо быть не асфальтоукладчиками, а домовитыми садовниками», — заявил депутат Максим Резник.

Денис Четырбок считает, что всем, кто не поддерживает его инициативу, «нравится состояние этой анархии». «Где ваши предложения? Есть только критика. А это не соответствует запросу жителей Петербурга. Чьи интересы вы представляете? Думаю, не их. Наша задача — не допустить задержаний, дать возможность музыкантам легализоваться. В Москве это работает», — заявил он.

Ранее Четырбок выступил автором другой спорной инициативы — закона о «наливайках», который ставит под запрет петербургские бары с залами меньше 50 метров. Впрочем, после шквала критики депутат предложил сделать исключение для заведений в историческом центре города.