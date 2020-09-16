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Тревожные образы в клипе «A Lucid Dream» от Fontaines D.C.

Илья Голубев
Сегодня в 14:48

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. выпустила напряженный клип на песню «A Lucid Dream» со своего последнего на данный момент альбома «A Hero’s Death», который вышел летом.

До этого музыканты опубликовали еще несколько видео для пластинки: в июне на трек «I Don’t Belong», а в июле — на «Televised Mind». Недавно они также выпустили карантинные версии «Sunny» и «I Don’t Belong».

В прошлом году Fontaines D.C. выпустили дебютный альбом «Dogrel», посвященный родному Дублину и его теневой жизни. «A Hero’s Death» вышел в конце этого июля и, по мнению музыкального редактора «Афиши Daily» Николая Овчинникова, он получился еще лучше первого.

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