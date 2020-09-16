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S7 начала распродажу билетов на рейсы до мая 2021 года

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:19

Российская авиакомпания S7 объявила распродажу билетов на доступные сегодня рейсы. Об этом говорится на сайте компании.

Распродажа затронет рейсы с 23 сентября 2020 по 31 мая 2021 года. Она продлится три дня — с 16 по 18 сентября. Авиаперевозчик пообещал скидки до 50%.

При этом скидка распространяется только на билеты туда и обратно. Это рейсы по России и на турецкие курорты Анталья и Даламан. Оплатить билеты можно сертификатом авиакомпании или накопленными милями (частично).

В марте, в разгар всеобщего режима самоизоляции из‑за коронавируса, S7 начала начислять по 100 миль на личный счет каждого путешественника, который не выходил из дома. Так авиаперевозчик решил поддержать соблюдение своими клиентами карантина.

Авиаперевозки стали одной из самых пострадавших отраслей во время локдауна. Многие авиакомпании стали продавать ваучеры на будущие полеты и предлагать более выгодные условия перевозки для пассажиров.

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