S7 начала распродажу билетов на рейсы до мая 2021 года

Российская авиакомпания S7 объявила распродажу билетов на доступные сегодня рейсы. Об этом говорится на сайте компании.

Распродажа затронет рейсы с 23 сентября 2020 по 31 мая 2021 года. Она продлится три дня — с 16 по 18 сентября. Авиаперевозчик пообещал скидки до 50%.

При этом скидка распространяется только на билеты туда и обратно. Это рейсы по России и на турецкие курорты Анталья и Даламан. Оплатить билеты можно сертификатом авиакомпании или накопленными милями (частично).