Spotify начал информировать пользователей о виртуальных концертах

В стриминговом сервисе Spotify появилась афиша онлайн-концертов — ее можно найти в профилях артистов или в разделе «Концерты». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Spotify.

В сервисе доступна информация о грядущих событиях и шоу музыкантов на любом онлайн-ресурсе: Twitch, Instagram, YouTube, на специальной платформе или в прямом эфире.

В Spotify надеются, что новая функция поможет музыкантам поддерживать контакт с поклонниками и продвигать свое творчество в изменившейся посткоронавирусной реальности.

В рамках проекта Sotify заключил сотрудничество с Songkick — все виртуальные события, размещенные на платформе, будут автоматически отображаться в стриминговом сервисе. Добавить информацию о предстоящих онлайн-концертах смогут и сами музыканты.

Слухи о скором появлении в Spotify афиши виртуальных концертов появились в конце августа. Новую функцию обнаружила в коде программы реверс-инженер Джейн Манчун Вонг.