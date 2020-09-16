Жена Виталия Шклярова рассказала о пытках, применяемых к нему в минском СИЗО

Жена политконсультанта, постоянного автора «Новой газеты» и колумниста «Афиши Daily» Виталия Шклярова Хэзер опубликовала заявление, в котором рассказала об условиях содержания мужа и пытках, которые применяются к нему в минском СИЗО.
Она напомнила, что Шкляров, который является гражданином Беларуси и США, уже около 7 недель пребывает в белорусской тюрьме как политзаключенный — по обвинению в организации несанкционированного митинга в поддержку Сергея Тихановского в Гродно.
Жена политтехнолога уточнила, что Шкляров не был в Гродно, не встречался с Тихановским, а 29 мая, в день митинга, вообще находился в американском штате Вирджиния. Это не помешало белорусским властям предъявить ему обвинения после того, как Шкляров приехал в Беларусь 9 июля, чтобы отпраздновать день рождения сына и навестить мать.
По словам девушки, Шкляров должен был задержан силовиками, когда вышел на улицу, чтобы купить арбуз — перед этим он две недели провел дома на карантине. Его арестовали и увезли в минское СИЗО, за 300 километров от Гомеля, где он находился до этого и где остался его маленький сын.
С этого момента Хэзер не разговаривала с мужем. Она заявила, что поначалу им позволили передавать друг другу записки на русском языке, но потом запретили. В последнее время передачу записок снова разрешили — их передает сотрудник американского консульства в Минске, которому разрешают встречаться с Шкляровым.
Жена Шклярова утверждает, что это происходит с ним потому, что он принимал участие в протестах или в президентских выборах в Беларуси, а также писал статьи с критикой Лукашенко. По словам девушки, Шкляров до сих отказывается признавать свою вину, поэтому находится в тюрьме.
«Семья и друзья Виталия очень волнуются за его физическое и психологическое здоровье. Все обвинения должны быть сняты с Виталия. Он должен быть освобожден немедленно», — заключила Хэзер.
В августе Шкляров передал через своего адвоката Антона Гашинского заявление, в котором рассказал об остановке в СИЗО и своем самочувствии. Он отметил, что не теряет надежду на свободу и не имеет мыслей о самоубийстве, а также рассказал о том, как строится в минском СИЗО отношение к заключенным. О том, что Шклярова пытают, ранее рассказывал также адвокат политолога.
Виталия Шклярова задержали 29 июля из‑за связей с белорусским ютьюб-блогером Сергеем Тихановским, которому ЦИК Беларуси отказал в регистрации на выборах президента. По версии следствия, Шкляров консультировал команду Тихановского и пытался мобилизовать вокруг блогера протестный электорат.
В начале августа журналисту предъявили обвинение по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Шкляров отрицает обвинения и утверждает, что его преследуют по политическим мотивам.