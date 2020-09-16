Жена Виталия Шклярова рассказала о пытках, применяемых к нему в минском СИЗО

Жена политконсультанта, постоянного автора «Новой газеты» и колумниста «Афиши Daily» Виталия Шклярова Хэзер опубликовала заявление, в котором рассказала об условиях содержания мужа и пытках, которые применяются к нему в минском СИЗО.

Она напомнила, что Шкляров, который является гражданином Беларуси и США, уже около 7 недель пребывает в белорусской тюрьме как политзаключенный — по обвинению в организации несанкционированного митинга в поддержку Сергея Тихановского в Гродно.

Жена политтехнолога уточнила, что Шкляров не был в Гродно, не встречался с Тихановским, а 29 мая, в день митинга, вообще находился в американском штате Вирджиния. Это не помешало белорусским властям предъявить ему обвинения после того, как Шкляров приехал в Беларусь 9 июля, чтобы отпраздновать день рождения сына и навестить мать.

По словам девушки, Шкляров должен был задержан силовиками, когда вышел на улицу, чтобы купить арбуз — перед этим он две недели провел дома на карантине. Его арестовали и увезли в минское СИЗО, за 300 километров от Гомеля, где он находился до этого и где остался его маленький сын.

С этого момента Хэзер не разговаривала с мужем. Она заявила, что поначалу им позволили передавать друг другу записки на русском языке, но потом запретили. В последнее время передачу записок снова разрешили — их передает сотрудник американского консульства в Минске, которому разрешают встречаться с Шкляровым.