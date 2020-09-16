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Жена Виталия Шклярова рассказала о пытках, применяемых к нему в минском СИЗО

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:54

Жена политконсультанта, постоянного автора «Новой газеты» и колумниста «Афиши Daily» Виталия Шклярова Хэзер опубликовала заявление, в котором рассказала об условиях содержания мужа и пытках, которые применяются к нему в минском СИЗО.

Она напомнила, что Шкляров, который является гражданином Беларуси и США, уже около 7 недель пребывает в белорусской тюрьме как политзаключенный — по обвинению в организации несанкционированного митинга в поддержку Сергея Тихановского в Гродно.

Жена политтехнолога уточнила, что Шкляров не был в Гродно, не встречался с Тихановским, а 29 мая, в день митинга, вообще находился в американском штате Вирджиния. Это не помешало белорусским властям предъявить ему обвинения после того, как Шкляров приехал в Беларусь 9 июля, чтобы отпраздновать день рождения сына и навестить мать.

По словам девушки, Шкляров должен был задержан силовиками, когда вышел на улицу, чтобы купить арбуз — перед этим он две недели провел дома на карантине. Его арестовали и увезли в минское СИЗО, за 300 километров от Гомеля, где он находился до этого и где остался его маленький сын.

С этого момента Хэзер не разговаривала с мужем. Она заявила, что поначалу им позволили передавать друг другу записки на русском языке, но потом запретили. В последнее время передачу записок снова разрешили — их передает сотрудник американского консульства в Минске, которому разрешают встречаться с Шкляровым.

«Его постоянно перемещают из камеры в камеру, чтобы он не мог чувствовать стабильности. В камере никогда не выключается свет, всю ночь играет громкая музыка, поэтому он не может нормально спать. Мыться ему можно только по средам, при этом ему дают ведро теплой воды. Он подвергался жестоким обыскам, его заставляли часами стоять голым и не разрешали в течение целого дня садиться на кровать. У него сломан палец на ноге в результате инцидента, который он боится рассказывать даже своему адвокату, а в тюрьме отказываются предоставлять ему медицинскую помощь. Здоровью Виталия грозит опасность. 8 сентября он почувствовал себя очень плохо и несколько дней подряд сообщал о высокой температуре, 39 градусов. Также у него были проблемы с дыханием, озноб и мышечные боли. Тест на коронавирус ему не сделали и вовсе отказались лечить. Все это тоже можно расценивать как пытки, чтобы он дал признательные показания».

Жена Шклярова утверждает, что это происходит с ним потому, что он принимал участие в протестах или в президентских выборах в Беларуси, а также писал статьи с критикой Лукашенко. По словам девушки, Шкляров до сих отказывается признавать свою вину, поэтому находится в тюрьме.

«Семья и друзья Виталия очень волнуются за его физическое и психологическое здоровье. Все обвинения должны быть сняты с Виталия. Он должен быть освобожден немедленно», — заключила Хэзер.

В августе Шкляров передал через своего адвоката Антона Гашинского заявление, в котором рассказал об остановке в СИЗО и своем самочувствии. Он отметил, что не теряет надежду на свободу и не имеет мыслей о самоубийстве, а также рассказал о том, как строится в минском СИЗО отношение к заключенным. О том, что Шклярова пытают, ранее рассказывал также адвокат политолога.

Виталия Шклярова задержали 29 июля из‑за связей с белорусским ютьюб-блогером Сергеем Тихановским, которому ЦИК Беларуси отказал в регистрации на выборах президента. По версии следствия, Шкляров консультировал команду Тихановского и пытался мобилизовать вокруг блогера протестный электорат.

В начале августа журналисту предъявили обвинение по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Шкляров отрицает обвинения и утверждает, что его преследуют по политическим мотивам.

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